Slimme camera's aan Pas, Diestseweg en Retieseweg 22 maart 2018

Aan de Pas, Diestseweg en Retieseweg komen binnen een tweetal maanden ANPR-camera's. In totaal komen er in elke straat twee camera's - één voor elke rijrichting. De ANPR-camera's worden niet geplaatst om de snelheid van voertuigen te registreren, wel om nummerplaten te traceren. Dankzij de nummerplaatherkenning wordt er gewaarschuwd wanneer een geseind voertuig het gebied binnenrijdt. Zo wil het stadsbestuur en de politiezone Geel-Laakdal-Meerhout de strijd aangaan tegen rondtrekkende dievenbendes. "Sommige gemeenten plaatsen in één beweging veel camera's, wij bouwen dat stelselmatig uit per jaar", vertelt korpschef Dirk Van Aerschot. "Zo hebben we eerder al ANPR-camera's geplaatst aan de op- en afrittencomplexen van Geel-West, Geel-Oost en Ham. De volgende reeks camera's zal dichter naar het centrum komen aangezien daar de meeste inbraken gebeuren. Welke straten in de toekomst nog ANPR-camera's zullen krijgen, moeten we nog bekijken."





Om nog extra in te zetten op veiligheid, wordt er op een termijn van drie jaar ook een netwerk van bewakingscamera's in het centrum uitgebouwd. De Markt, Pas, Stationsstraat en het stadspark zullen daarbij al zeker uitgerust worden met bewakingscamera's. (WDH)