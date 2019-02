Slachtoffer steekpartij riskeert nu zelf straf voor geweld en bedreiging Jef Van Nooten

05 februari 2019

13u25 0 Geel Eén jaar nadat hij het slachtoffer werd van een poging tot doodslag, ging Henny P. (44) uit Geel zelf over de schreef. Hij deelde een vuistslag uit in het Stadspark in Geel en zwaaide nadien met een mes. “De rechtszaak over de poging tot doodslag veroorzaakte enorm veel stress bij hem”, verklaart zijn advocaat het voorval.

Henny P. stapte op 17 september 2018 in het Stadspark in Geel af op een man die er op een bank zat. “Hij gaf hem een vuistslag in het gezicht en trok nadien een mes”, zegt aanklager Elke Van Dijck. “Volgens het slachtoffer lag een vrouwenkwestie aan de basis van het geweld.”

Het openbaar ministerie vorderde een voorwaardelijke gevangenisstraf van 4 maanden en een geldboete. De advocaat van Henny P. vraagt een opschorting van straf. “Het geweld gebeurde ogenschijnlijk zonder reden. Maar er was een hele voorgeschiedenis tussen mijn cliënt en het slachtoffer”, aldus de advocaat van P. “Hij wilde de confrontatie niet aangaan, maar het slachtoffer zat hem uitdagend aan te kijken. Henny heeft spijt van zijn buitensporige reactie, want normaal is hij helemaal niet agressief.”

Dat Henny P. zichzelf op 17 september 2018 toch niet in de hand had, is volgens zijn advocaat een gevolg van een incident één jaar voordien, op 24 september 2017. Henny P. kreeg toen een vleesmes in zijn nek gestoken. Dylan L. werd daarvoor in oktober tot 7 jaar cel veroordeeld voor poging tot doodslag. “De afhandeling van die rechtszaak heeft enorm veel stress veroorzaakt bij Henny. De rechtszaak is meermaals uitgesteld. Dat heeft hem van binnen opgevreten. Het was in die periode dat deze feiten zich hebben afgespeeld.”

Het openbaar ministerie vindt een straf toch op zijn plaats. “Hij heeft nog steeds psychologische problemen na de steekpartij waarvan hij het slachtoffer werd. Maar zelfs dan kunnen we niet tolereren dat hij zelf vuistslagen uitdeelt en met een mes staat te zwaaien”, besluit aanklager Elke Van Dijck.

Vonnis op 5 maart.