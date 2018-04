Skate- en stepcontest 'Ramp?Zalig!' 23 april 2018

Op donderdag 10 mei organiseren gemeenten Mol, Laakdal, Balen, Meerhout, stad Geel, Jeugdhuis De Vonk en Sport Vlaanderen de eerste editie van Ramp?Zalig!, een skate- en stepwedstrijd voor amateurs en pro's. De eerste editie vindt plaats in het Lommelse skatepark van 9.30 tot 18.30 uur. Naast de wedstrijd kun je ook deelnemen aan initiaties of je komt gewoon de sfeer opsnuiven. Deelnemen kan al vanaf 8 jaar. Aan het eind van de dag maakt een professionele jury de winnaars bekend. De winnaar krijgt, naast een leuke prijs, ook eeuwige roem. Je schrijft je in via https://www.geel.be/rampzaliginschrijving of je springt binnen bij de dienst jeugd. De prijs voor deelname aan de wedstrijd en/of de initiaties bedraagt 2 euro. Het adres van het skatepark in Lommel is Sportveldenstraat 10. Rij je met de bus mee naar Lommel? Dan betaal je 3 euro extra. De bus vertrekt aan jeugdcentrum De Bogaard. (WDH)