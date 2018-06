Sint-Jozef en CVO HIK krijgen 'Smiley' voor voedselveiligheid 20 juni 2018

Sint-Jozef Geel en CVO HIK hebben als eerste scholen in Vlaanderen een Smiley van het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV) ontvangen voor alle richtingen van Voeding en Horeca die in de scholen aangeboden worden. "Een Smiley is een kwaliteitslabel dat kan vergeleken worden met een ISO-norm", zegt Geert Vandecruys van Kogeka.





"Het label bevestigt we ons voedsel héél nauwgezet controleren. Concreet gaat het over alle opleidingen bakkerij, slagerij, restaurant-keuken, grootkeuken en hotel van zowel de secundaire school als het volwassenenonderwijs. De scholen benadrukken hiermee ook het belang van voedselveiligheid in de opleiding."





(VTT)