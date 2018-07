Sint-Dimpna Ziekenhuis kiest Jan Flament als algemeen directeur 11 juli 2018

De raad van bestuur van het Sint-Dimpna Ziekenhuis Geel heeft Jan Flament aangesteld tot algemeen directeur van het ziekenhuis. Hij zal uiterlijk op 8 oktober 2018 in dienst treden. Tot dan zal de functie ingevuld blijven door Walter Claessens, directeur verpleging. De aanstelling van Jan Flament komt er nadat de raad van bestuur in maart 2018 besloten had om de samenwerking met dr. Marnix Goethals stop te zetten.





Jan Flament behaalde een master politieke wetenschappen aan de VUB en een master hospital management aan de UCL. In 2015 volgde nog een postgraduaat facilitair management aan de katholieke hogeschool Gent. Professioneel begon de loopbaan van Jan Flament in 2004 als HR manager in het ZNA. Vanaf 2006 fungeerde hij twee jaar als operationeel manager en business process analyst voor de Raad van de Belgische Universitaire Ziekenhuizen. Van 2008 tot 2011 werkte Jan Flament als manager voor het UZ Brussel met bestuurlijke verantwoordelijkheden in zowel het administratieve als het technisch-operationele. Momenteel is hij in het UZ Brussel werkzaam als algemeen manager operations, administratie en polikliniek. (WDH)