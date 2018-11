Sint-Dimpna Ziekenhuis behaalt NIAZ-kwaliteitslabel Wouter Demuynck

16 november 2018

17u19 1 Geel Het Sint-Dimpna Ziekenhuis Geel heeft het internationaal NIAZ-kwaliteitslabel behaald. Met dat kwaliteitslabel wordt door neutrale deskundigen bevestigd dat het ziekenhuis volgens internationale standaarden en op een kwaliteitsvolle en patiëntveilige manier zorg biedt aan haar patiënten.

Met complimenten van de auditoren werd aan het ziekenhuis meegedeeld dat het ziekenhuis voldeed aan de gestelde normen om het kwaliteitslabel van NIAZ (Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg) toe te kennen. “Dit resultaat kon enkel bereikt worden door de grote betrokkenheid en het enthousiasme van de medewerkers en artsen die dagelijks klaarstaan voor de patiënt”, klinkt het bij het ziekenhuis.

“Het label is geen eindpunt. Deze kwaliteitsbeoordeling is vier jaar geldig, dus in 2022 wordt de kwaliteit opnieuw intensief gecontroleerd door de auditoren van het NIAZ. Ondertussen voert het ziekenhuis zelf voortdurende controles uit om het behaalde kwaliteitsniveau te blijven verhogen.”