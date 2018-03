Sint-Dimpna stelt waarnemend directeur aan 10 maart 2018

Vorige week besliste de Raad van Bestuur van het Sint-Dimpna Ziekenhuis om de samenwerking met algemeen directeur dr. Marnix Goethals te stoppen. Inmiddels heeft de Raad van Bestuur de huidige directieleden verzocht de taken van de algemene directie voorlopig te verdelen. Daarnaast is Walter Claessens gevraagd tijdelijk als waarnemend algemeen directeur te fungeren. Tot een nieuwe algemeen directeur is aangesteld, zal hij die functie combineren met zijn huidige taken van verpleegkundig directeur.





Vorige week geraakte ook bekend dat hoofdgeneesheer dr. Jo Leenders zou vertrekken bij het ziekenhuis.





Hij legt evenwel pas zijn functie neer op 1 januari 2019. Het bestuur van het ziekenhuis beklemtoont bovendien dat de kwaliteit van de zorgverlening voor de patiënten steeds centraal staat. (WDH)