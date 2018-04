Sint-Dimpna gebruikt nieuwe neuronavigatie 21 april 2018

De neurochirurgen dr. De Mulder (Sint-Dimpna Ziekenhuis Geel), dr. Deckers, dr. Engelborghs en dr. Weyns (allen AZ Turnhout) gebruiken sinds kort het allernieuwste neuronavigatietoestel van Medtronic in het operatiekwartier van het Geelse ziekenhuis.





De artsen zijn hiermee de eersten in de Benelux die ervaring opdoen met dit recentste en meest geavanceerde type: S8 StealthStation. "Het nieuwe navigatiesysteem laat toe de exacte plaatsing van de chirurgische instrumenten of de exacte locatie van hersen- en zenuwstructuren weer te geven met een afwijking van slechts tienden van een millimeter. Zo kan de ingreep korter duren en veiliger verlopen", zegt dr. De Mulder.(WDH)