Sint-Dimpna- en Sint-Amandskerk zetten de deuren open 28 april 2018

02u44 0

Tot en met 30 september kun je een bezoek brengen aan de Sint-Dimpnakerk en de Sint-Amandskerk. Je kan op eigen houtje de monumenten ontdekken maar je kan ook een rondleiding van de stadsgids volgen.





De Sint-Amandskerk is open in de namiddag van 14 tot 17 uur op dinsdag, woensdag, vrijdag, zaterdag en zondag en in de voormiddag tijdens de marktdagen dinsdag en zaterdag van 10 tot 12 uur. De Sint-Dimpnakerk kun je bezoeken op dinsdag, donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag van 14 tot 17 uur. De toegang is gratis.





Elke laatste zondag van april tot en met september kun je onder leiding van een stadsgids een bezoek brengen aan de Sint-Amandskerk. Deze gratis rondleiding start stipt om 14 uur. Op zondag 29 april vindt de eerste rondleiding plaats. Inschrijven is niet nodig. Voor groepen is een begeleid bezoek aan beide kerken mogelijk. Wil je hierover meer info of reserveren? Neem dan contact op met de dienst toerisme en stadsanimatie.





Traditiegetrouw eren de Gelenaars op 15 mei hun patroonheilige Sint-Dimpna. In de Sint-Dimpnakerk staat om 10 uur een misviering gepland en om 11 en 14 uur kun je die dag deelnemen aan een gratis rondleiding met een stadsgids. De gids besteedt meer aandacht aan de vijf kunstwerken opgenomen in de Vlaamse Topstukkenlijst, het praalgraf en de rituelen van de Dimpnaverering. (WDH)