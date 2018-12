Seniorenraad zoekt nieuwe leden Wouter Demuynck

04 december 2018

16u09 0 Geel De Geelse SeniorenRaad installeert in 2019 een nieuwe raad en verkiest een nieuwe voorzit(s)ter. Wil je je engageren voor andere ouderen en het maatschappelijk leven in Geel? Dan is een rol opnemen in de Geelse Seniorenraad misschien wel iets voor jou.

Eén van de belangrijkste taken van de seniorenraad is het stadsbestuur adviseren over thema’s die senioren aanbelangen. De Geelse SeniorenRaad komt minstens viermaal per jaar samen. Je kunt ervoor kiezen om actief aan alle vergaderingen deel te nemen of om sporadisch mee te werken aan specifieke projecten of adviezen.

Om lid te worden van de Geelse Seniorenraad moet je in Geel wonen, geniet je een rustpensioen of heb je de normale pensioengerechtigde leeftijd bereikt en moet je geen lid zijn van een seniorenvereniging of organisatie om jouw stem te vertolken. Ook elke Geelse seniorenvereniging of organisatie die aangesloten is bij de seniorenraad kan een kandidaat voordragen. Deze kandidaat moet lid zijn van de betrokken vereniging. Ben je geïnteresseerd en wil je graag meer weten? Kom dan naar het kennismakingsmoment op woensdag 9 januari. Van 10 tot 11.30 uur word je verwacht in het stadhuis in Geel, vergaderzaal 1.14 op de eerste verdieping.

De Geelse Seniorenraad doet een oproep naar gemotiveerde kandidaat-leden en ook naar kandidaat-(vice) voorzit(s)ters. Wie zich kandidaat wil stellen voor een van deze functies doet dit ten laatste op vrijdag 1 februari op het secretariaat van de Geelse seniorenraad op het nummer 014/56.71.31 of via may.luyckx@geel.be. Een derde van de stemgerechtigde leden moet een vrouw zijn. De seniorenraad wil vrouwen dan ook extra aanmoedigen om zich kandidaat te stellen.

