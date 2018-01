Senioren mogen hun zegje doen in ouderenbeleidsplan 27 januari 2018

De stad Geel voerde in samenwerking met de Geelse Seniorenraad en de Vrije Universiteit Brussel in 2017 een onderzoek uit om de behoeften van 60-plussers in de stad in kaart te brengen. Op basis van de resultaten wil het bestuur zijn beleid de volgende jaren nog beter afstemmen op de noden van deze groeiende bevolkingsgroep. Hiervoor wil de stad een beroep doen op de ervaring en ideeën van haar inwoners om zo beleidsaanbevelingen uit te werken als aanzet voor een ouderenbeleidsplan. Kom dus op vrijdag 2 maart naar het seniorencongres en denk mee over de toekomst van medioren (50 - 64 jaar) en senioren (+65 jaar) in Geel.





Alle Gelenaars met een jaartje meer zijn van harte welkom in De Waai van 9 tot 16 uur. (WDH)