Schoonheidsspecialiste wint award voor ontharing met suikerpasta: “Veel minder kans op irritatie en ingegroeide haren” Kristof Baelus

14 maart 2019

16u42 0 Geel Ontharing zonder chemische maar mét veganistische producten. Daarmee maakt schoonheidsspecialiste Lieze Goos (26) het verschil in haar zaak ‘My Dear’. Voor haar ontharing met suikerpasta won ze de ‘100% Suikersalon Award’.

“Het is voor de klanten minder pijnlijke”, zegt Lieze. “Er is veel minder kans op irritatie en ingegroeide haartjes.”

Omdat ze alleen suikerpasta’s gebruikt, kreeg Lieze van de firma Roxy pro uit Westerlo een award uit handen van zaakvoerster Hilde Laenen.

Veganistisch

Niet enkel met haar ontharingsmethode kiest Lieze voor een andere aanpak, in haar zaak is geen enkel chemisch schoonheidsproduct te vinden. Ze gaat vol voor veganistische producten.

“Ik heb zelf een klassieke opleiding gehad en ben dan aan de slag gegaan in een schoonheidssalon met traditionele producten”, zegt Lieze. “Ik ben zelf al heel lang vegetarisch en het was een droom om als zelfstandige schoonheidsspecialiste aan de slag te gaan. Ik heb resoluut de keuze voor veganistische producten gemaakt. Ik ben begonnen in bijberoep, momenteel werk ik al een jaar in hoofdberoep. De klanten reageren positief.”

Het concept van Lieze is uniek in de Kempen. Enkel in de grotere steden zoals Antwerpen en Brussel vind je gelijkaardige schoonheidssalons.