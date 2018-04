School verhuist voor één dag naar Café De Werft 27 april 2018

02u36 0 Geel Voor de leerlingen van Sint Maria Geel was het gisteren geen traditionele schooldag. Ze kregen op allerlei plaatsen les, behalve op hun eigen school. Onde meer in Café De Werft toetsten ze de theorie aan de praktijk.

Het idee komt van Provinciale Hogeschool Limburg, dat het project na drie succesvolle edities binnen de hogeschool doortrok naar enkele Vlaamse secundaire scholen. Sint Maria Geel nam als enige school in de provincie Antwerpen deel. "Omdat onze school zo praktijkgericht is, zijn we mee op de kar gesprongen", vertelt leerkracht Ellen Vreys, een van de initiatiefneemsters. "Het programma was heel gevarieerd: een meertalige gidsbeurt in Antwerpen, een klas mocht zelf een reportage van dit evenement maken, een bezoek aan het FabLab van Sint Jozef Geel of een samenwerking met OKAN-leerlingen."





De leerlingen Jeugd- en Gehandicaptenzorg brachten met Ellen Vreys, die het vak Orthopedagogiek geeft, een bezoek aan Café De Werft, dat werkt met mensen met een beperking.





"Zij vertelden onze leerlingen hoe het is om daar te werken", gaat Vreys verder. "Ook vond er een ontmoeting plaats met acteurs van Theater Stap en woonden ze een voorstelling van hen bij. Onze leerlingen hebben daarnaast hun voorlopige animatiestand, die ze uitwerken voor Festival Special in Cultuurcentrum De Werft, mogen voorstellen aan de jury. Theorie en praktijk kwam vandaag dus mooi samen." (WDH)