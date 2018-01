School dient klacht in na Snapchatbericht over 'mishandeling' door leerkracht 31 januari 2018

De middelbare school Sint Aloysius Geel heeft een klacht ingediend tegen onbekenden, nadat een Snapchatbericht werd verspreid onder de leerlingen over een leerkracht die leerlingen mishandelde. De directie bevestigt dat er een incident is geweest maar benadrukt dat het buiten proportie is geblazen. "De berichtgeving die via sociale media verspreid is, staat niet in verhouding met de feiten die zich hebben voorgedaan. Daarom hebben we besloten naar de politie te stappen", legt Hilde Van de Vliet, algemeen directeur van Kogeka, uit. "Het gaat om een feit dat maandagavond buiten de schooluren plaatsvond, maar verder kunnen we daarover niet uitweiden. We hebben de ouders op de hoogte gebracht van het feit dat het bericht niet strookt met de werkelijkheid. De leerkracht blijft ook gewoon lesgeven op onze school." (WDH)