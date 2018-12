Scholier Sint-Jozef Geel verkoopt cannabis aan medeleerlingen Jef Van Nooten

04 december 2018

11u34 0 Geel De 20-jarige Z.O. uit Heist-op-den-Berg riskeert een voorwaardelijke gevangenisstraf. Ze verkocht drugs aan medeleerlingen toen ze op het Sint-Jozefinstituut in Geel zat.

De politie voelde vorig jaar een minderjarige leerlinge van het Sint-Jozefinstituut in Geel aan de tand over haar drugsgebruik. Al snel bleek dat meerdere leerlingen er bij betrokken waren. “Voor schooltijd spreken we af aan het station om een joint te roken. Z.O. heeft die joints vooraf voorbereid”, verklaarde het meisje.

O. liet haar vrienden niet alleen van haar joints trekken. Ze verkocht ook cannabis aan hen. “Meerdere leerlingen verklaarden dat ze cannabis bij haar kochten”, zegt aanklager Elke Van Dijck. “Ze betaalden daar 10 euro per gram voor.” Sommige van haar klanten waren jongen dan 16 jaar. Tijdens een huiszoeking op 27 juni vorig jaar werd naast cannabis ook een gebruikershoeveelheid speed gevonden.

Het openbaar ministerie tilt zwaar aan de drugshandel, maar kan zich gezien de jonge leeftijd van O. vinden in een voorwaardelijke gevangenisstraf.

De jonge vrouw geeft de feiten toe, maar de handel moet gekaderd worden volgens haar advocaat. “Alles gebeurde in een vriendengroep. Ze gaf hen drugs aan dezelfde prijs dan zij er voor betaalde. Ze maakte er geen winst mee. Het was een vriendendienst voor wie er achter vroeg. Ze ging niet actief op zoek naar afnemers”, zegt meester Ward Borgmans. Nog volgens haar advocaat is O. al zwaar gestraft. “Ze is door de directie van school gestuurd, waardoor ze haar diploma secundair onderwijs niet heeft kunnen behalen. Ze is ook al haar vrienden kwijt geraakt nu ze geen drugs meer gebruikt.”

Haar advocaat vraagt een opschorting van straf. “Om haar toekomst niet te hypothekeren.” Het vonnis volgt in januari.