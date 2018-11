Schepencollege weigert verkavelingsaanvraag voor site Laar-Laarsveld-Lemersveld Wouter Demuynck

16 november 2018

14u11 2

Het college van burgemeester en schepenen heeft in de zitting van 22 oktober 2018 de aanvraag voor het verkavelen van een deel van een binnengebied gelegen tussen de straten Laar, Laarsveld en Lemersveld in Sint-Dimpna geweigerd. Het schepencollege wenst eerst een visie te krijgen op de ontwikkeling van het volledige binnengebied en een voorstel tot fasering, alvorens een vergunning af te leveren.

In de aanvraag stond om tussen Laar, Laarsveld en Lemersveld in 2019 een nieuwe woonbuurt met 113 woningen, verdeeld over twee zones die samen 2,8 hectare beslaan, te verkavelen. De buurtbewoners maakten zich echter zorgen om de mobiliteit, de dichtheid en de indeling van de verkavelingen. In juli diende de werkgroep een bezwaarschrift in bij de stad, ondertekend door 175 buurtbewoners.