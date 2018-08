Schepen en burgemeester posten hilarisch filmpje in dierengroep 16 augustus 2018

02u33 0 Geel Er lijken twee acteurs verloren te zijn gegaan aan burgemeester Vera Celis en schepen van onder meer Dierenwelzijn Bart Julliams (beiden N-VA) van Geel. Ter promotie van een nieuwe facebookgroep die opkomt voor dierenwelzijn, hebben de twee een filmpje opgenomen. De 40 seconden hebben een hoog 'In de Gloria'-gehalte.

Het filmpje duurt ongeveer 40 seconden. Eerst stellen de twee zichzelf kort voor om dan te zeggen dat ze veel van dieren houden. "Ik van katten en honden. Wij adopteerden er zelfs twee", aldus Bart Julliams. "En ik van legbatterijkippen. Wij zijn enorme fan van 'Dier in de Kou'. Top wat zij doen." En dat alles met de nodige gebaren en intonatie. Maar vooral het zinnetje van Vera Celis dat ze van legbatterijkippen houdt, is nu net niet wat je van een dierenvriend verwacht. "De vrouw die de pagina heeft opgestart, had aan alle gemeentebesturen die een schepen van Dierenwelzijn hebben om een filmpje gevraagd", lacht Vera Celis. "Samen met Bart hebben we een medewerker ons dan laten filmen. Het was echt de bedoeling dat we er iets kort, krachtig en ludieks van maakten. En waarom ik zeg dat ik van legbatterijkippen hou? Omdat ik er zelf vier gered heb van het slachthuis!" (VTT)