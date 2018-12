SBS Winkelomheide bekroond met gouden Verkeer op School-medaille Wouter Demuynck

12 december 2018

19u47 0 Geel Stedelijke basisschool Winkelomheide uit Geel werd onlangs door de VSV (Vlaamse Stichting Verkeerskunde) beloond met een gouden Verkeer op School-medaille. De school kreeg deze bekroning wegens haar inzet voor verkeers- en mobiliteitseducatie.

Met de medailles wil de VSV scholen in de eerste plaats bedanken en een steuntje in de rug geven. Scholen die deelnemen aan VSV-initiatieven zijn immers scholen die kiezen voor een praktijkgerichte aanpak van verkeerslessen. Voorbeelden van dergelijke initiatieven zijn de educatieve pakketten om kinderen veilig te leren stappen, fietsen, De Grote Verkeerstoets en Helm Op Fluo Top, de actie die kinderen aanzet om een fluohesje en een fietshelm te dragen. Elk van deze VSV-initiatieven levert de deelnemende scholen een punt op.

SBS Winkelomheide is een van die scholen. Ze volgt de volledige leerlijnen rond fietsen en stappen en ze participeert aan De Grote Verkeerstoets, het voetgangersexamen en het grote fietsexamen. Bovendien zetten ook enkele (groot)ouders zich, als verkeersvrijwilligers of gemachtigd opzichters, mee in voor de veiligheid van alle leerlingen op de school. In ruil krijgt de school daarvoor een gouden medaille om aan de schoolpoort te hangen, een digitale medaille om mee te pronken op de schoolwebsite en mooie beloningen om de verkeerswerking op school te ondersteunen.