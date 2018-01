SAIO-wandeling voor goed doel 27 januari 2018

Op zondag 4 februari kun je gaan wandelen ten voordele van Canisha vzw. Deze vzw stelt zijn kennis en jarenlange trainingservaring ten dienste van medemensen met een beperking, door hen een goed opgeleide, werkgrage assistentiehond ter beschikking te stellen. Ook de stedelijke basisschool SAIO heeft baat gehad bij hun trainingen. De hond van een juf werd getraind tot therapiehond en daarom schenkt de school de winst van de wandeldag aan deze organisatie. Je kunt ter plaatse inschrijven van 13 tot 14.30 uur in De Billemontstraat 77, Geel. Er zijn twee mogelijke afstanden: 5 en 12 km. Daarna kun je gezellig nog wat napraten op de wereldmarkt of in de refter van de school. (WDH)