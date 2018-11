Ruime belangstelling voor eerste dialoogmarkt over verkeer in de regio Geel, Mol, Dessel en Retie Wouter Demuynck

21 november 2018

20u41 0 Geel Met 228 nieuwsgierigen werd de eerste dialoogmarkt over het regioverkeer in Geel een succes. In CC De Werft presenteerde de provincie Antwerpen dinsdag de resultaten van haar zomerbevraging, waaraan 2.220 mensen deelnamen.

In de toekomst minder files en verkeersveilige wijken. Met dat doel werkt de provincie Antwerpen aan een provinciaal ruimtelijke uitvoeringsplan (PRUP). De provincie kiest daarbij voor een nieuwe aanpak die iedereen betrekt en uitgaat van open communicatie. De denkpistes worden vanaf het prille begin op tafel gelegd.

Dinsdag werd duidelijk dat heel wat mensen bezorgd zijn over het verkeer dat hun woonkernen moeten slikken. Naast informatie over het provinciale ruimtelijke uitvoeringsplan (PRUP) kon iedereen actief meedenken. Posters en projecties toonden de reacties uit de zomerbevraging. Wie daarover vragen had, kon terecht bij het projectteam van de provincie Antwerpen. Wie nog iets wou toevoegen, kon dat op verschillende manieren. Elke aanwezige kon extra feedback geven en op die manier ook reageren op de antwoorden van anderen.

Na de open gesprekken worden alle opmerkingen en suggesties door het projectteam en de betrokken experten beoordeeld en verwerkt in een startnota. De bevolking kan zich dan uitspreken over de geselecteerde alternatieven en er eventueel nogmaals opmerkingen of suggesties aan toevoegen. Deze reacties worden meegenomen in een scopingnota. Ook in deze fase van het proces wordt een inspraakmoment georganiseerd. Deze inspraakkans is voorzien in de zomer van 2019.

Wie de dialoogmarkt in Geel gemist heeft, krijgt donderdag 22 november een tweede kans in Mol. In de Raadzaal van het gemeentehuis is er van 18 tot 21 uur ook nog een dialoogmarkt.