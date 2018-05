Rotary schenkt 100 bomen aan Thomas More 19 mei 2018

De Rotary-afdelingen van Geel en Mol, samen goed voor honderd leden, schenken honderd bomen aan de Geelse campus van Thomas More en de KU Leuven. Ze combineren daarmee de aandacht voor het milieu met het belang van onderwijs en wetenschap, twee speerpunten in de werking van Rotary. De honderd bomen zullen verdeeld worden over de onderwijscampus en de Innovatiecampus. Ian Riseley, de president van Rotary International, had onlangs alle leden uitgedaagd om in 2018 een boom te planten. Dat moet wereldwijd voor minstens één miljoen nieuwe bomen zorgen. (WDH)