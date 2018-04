Rondleiding bij werk van Mon Van Genechten 28 april 2018

Wil je een gegidste reis van Geel naar China langs de werken van Mon Van Genechten en wil je weten op welke plaatsen van zijn thuisdorp Bel de pater-kunstenaar zich inspireerde? Schrijf je dan in voor de gratis gidsenrondleiding op zondag 6 mei. De rondleiding start om 10 uur in het Gasthuismuseum. Om 12 uur is er een pauze om daarna om 14 uur terug samen te komen aan de kerk van Bel voor een wandeling door de Belse bossen. Benieuwd? Schrijf je alvast in bij het Gasthuismuseum (014/56.68.40 of gasthuismuseum@geel.be), de plaatsen zijn beperkt. (WDH)