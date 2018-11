Reuzenrad op Geel Wintert Wouter Demuynck

12 november 2018

19u29 0 Geel Op de tweede editie van Geel Wintert! staat dit jaar voor het eerst een reuzenrad. Het winterevenement, dat van 30 november tot 6 januari plaatsvindt, wil met onder andere die toevoeging meer randanimatie brengen.

Geel Wintert! ging vorig jaar van start op de Markt met eet- en drankstandjes, kermisattracties en een schaatsbaan. Hoewel de standhouders en concessiehouder Satellite Ice best tevreden over de bezoekersaantallen waren, zakten er - onder meer door het slechte weer - toch minder bezoekers dan verwacht af naar Geel Wintert. Met 10.000 schaatsers was de schaatsbaan wel een succes. Om de bezoekersaantallen op te krikken, ijverde het stadsbestuur na de eerste editie voor meer sfeer en gezelligheid.

Een reuzenrad van 20 à 25 meter hoog is alvast een eerste stap. Het reuzenrad kan er komen dankzij investeringen van het Horecaplatform en Vzw Geel Centrum. Daarnaast zal Geel Wintert beter geïntegreerd worden tussen alle horecazaken op de Markt. Het evenement wordt niet meer afgesloten met een omheining zodat het ook zichtbaar is voor de klanten van de verschillende horecazaken.