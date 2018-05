Repair Café bij Den Echo 18 mei 2018

02u29 0

Morgen is er opnieuw een Repair Café in Ontmoetingscentrum Den Echo van 14 tot 17 uur. Een Repair Café is een gratis bijeenkomst waar buurtbewoners elkaar vrijwillig helpen bij het herstellen van allerhande voorwerpen. Alle spullen waar iets aan hapert zijn welkom: van klein elektro, meubelen, kleding tot fietsen. Gereedschap en herstelkennis staan ter beschikking. Een Repair Café is goed voor het milieu, je portemonnee en je ontmoet er mensen uit je buurt. (WDH)