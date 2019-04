Reggae Geel strikt Buju Banton als headliner Wouter Demuynck

18 april 2019

20u36 2 Geel Het festival Reggae Geel heeft een eerste reeks namen bekend gemaakt voor de 41ste editie, die plaatsvindt op 2 en 3 augustus. De Jamaicaan Buju Banton is headliner op de affiche.

Mark Anthony Myrie, beter bekend als Buju Banton, is wellicht de meest spraakmakende reggae-artiest van de afgelopen jaren. De eerste Long Walk to Freedom-show trok onlangs maar liefst 40.000 reggaefans uit de hele wereld naar het National Stadium in Jamaica. Dat optreden kwam er na een afwezigheid van 8 jaar en 7 maanden, want Buju Banton zat enkele jaren in de gevangenis voor drugs- en wapenfeiten.

Naast Buju Banton heeft Reggae Geel ook namen zoals Busy Signal, Agent Sasco, I Wayne, Bushman en Richie Spice kunnen strikken.

Nieuw dit jaar is de Tallawah Stage - daar vind je een combinatie van nieuw talent, akoestische sets, reggae-yogasessies, ska-artiesten en nog veel meer. De camping zal dit jaar al geopend zijn vanaf donderdag 1 augustus om 18 uur. Diezelfde avond vindt er een gratis pre-party plaats in de One Love Tent.