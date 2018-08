Reggae Geel klokt af op 49.000 bezoekers JUBILEUMEDITIE BLIJFT ONDER DE VERWACHTINGEN WOUTER DEMUYNCK

06 augustus 2018

02u32 0 Geel Zo'n 49.000 festivalgangers beleefden afgelopen weekend een wel erg

broeierige 40ste editie van Reggae Geel. Het bezoekersaantal ligt lager dan





verwacht, maar de organisatie blikt wel tevreden terug op een feesteditie zonder incidenten.





Vrijdag en zaterdag zakten respectievelijk 22.000 en 27.000 festivalgangers af naar Reggae Geel, een van de oudste reggaefestivals van Europa. De feesteditie bracht dit jaar ook Jamaicaanse temperaturen met zich mee, wat er wellicht voor gezorgd heeft dat enkele bezoekers afhaakten. "Op voorhand hadden we gemikt op zo'n 53.000 tot 55.000 bezoekers. 49.000 bezoekers ligt dus wat onder de verwachtingen, maar we zijn niet teleurgesteld", klinkt het bij organisator Kris Eelen. "Ik denk dat een van de grote redenen ervoor de hitte was - verschillende mensen hebben daarop besloten om niet te komen. 's Avonds heeft het zich wel wat opgelost, maar overdag was het erg rustig omdat de zon gewoon te heet was. Toch blikken we over het algemeen tevreden terug op deze editie. Het is een heel gezellig feest geworden en ik heb nog nooit zoveel felicitaties als dit jaar gekregen. Iedereen vond het heel goed. De weersomstandigheden zaten niet mee, maar liever hitte dan dat we in de modder zitten te ploeteren."





De organisatie had op voorhand een hitteplan opgesteld. Zo waren er een vernevelingskanon, extra waterdrinkpunten en extra sproeiers. "Met het hete weer is er geen enkel incident geweest. De mensen hebben zich goed ingesmeerd en goed beschutting gezocht", vervolgt Eelen. "Het Rode Kruis was er zeer tevreden over. We waren goed gewapend tegen de hitte." Ook dit jaar werd er streng gecontroleerd op drugs. "Van de controles heb ik nog geen uitslag. Er zijn drie dealers opgepakt, maar voor de rest waren er geen incidenten."





Veel Nederlanders

Ondanks de hitte amuseerden de bezoekers zich te pletter. Opvallend veel Nederlanders vonden dit jaar hun weg naar Geel. Wiebe Gerritsma, die van het Nederlandse Breda afkomstig is maar al zeven jaar in Stabroek woont, kwam voor de eerste keer een kijkje nemen bij Reggae Geel. "Normaal gaan mijn vriendinnen Chantal en Amanda samen naar hier, maar dit jaar hebben ze mij overtuigd om mee te komen", zegt Wiebe. "Ik had er goede dingen over gehoord en het is inderdaad een heel tof festival. Alles is veel rustiger en relaxter." Iets verderop vinden we nog een groep vrolijke Nederlanders uit Rotterdam. "Dit is de eerste keer dat we naar hier komen. De sfeer hier is zo relaxt. Hier kan iedereen zichzelf zijn", zeggen Alexander Van der Heide, Sterre Van de Hemel en Floortje Willemse. "Het is wel echt warm. Vandaag (zaterdag, red.) zijn we naar het zwembad gegaan om even af te koelen. Ook de sproeiers hier komen goed van pas."