Reggae Geel is klaar voor de hitte VERNEVELINGSKANON EN DUIZENDEN WEGWERPASBAKKEN TOON VERHEIJEN

01 augustus 2018

02u46 0 Geel De organisatie van Reggae Geel pakt op haar 40ste verjaardag uit met een reeks hittemaatregelen om de festivalgangers koel te houden, maar vooral om het brandrisico tot een minimum te bepreken. Zo'n 50 tot 60.000 festivalgangers van over de hele wereld zakken af naar Geel.

Reggae Geel ademt sowieso al een zwoele sfeer uit, maar met deze tropische temperaturen waan je je echt in Jamaica. De organisatie heeft dan ook beslist om heel wat extra maatregelen te nemen.





"Op het terrein hebben we normaal een zestal waterdrinkpunten staan, dat worden er nu zestien", vertelt organisator Kris Eelen. "Op de hekken rond het terrein zullen we ook extra sproeiers plaatsen. We hebben ook een verstuivingskanon laten aanrukken waarmee we twintig tot dertig meter ver water kunnen vernevelen."





Brandgevaar

Het festivalterrein en de camping liggen er kurkdroog bij. Op dat vlak wil de organisatie geen risico's nemen. "Zo gaan we bijvoorbeeld op de camping gratis wegwerpasbakjes uitdelen", zegt Eelen. "Dan kunnen de kampeerders daar hun sigaretten in uit doen in plaats van op de kurkdroge weide. We hebben er zo'n duizenden besteld. Onze security- en ecoteams die op de weide rondlopen, zullen allemaal een brandblusapparaat met zich meedragen zodat ze snel kunnen ingrijpen als het nodig is."





Bos gesproeid

Ook het bos op het terrein van Reggae Geel, dat bij elke festivalganger the place-to-be is om uit te rusten, wordt extra in de gaten gehouden. "We hebben dat de voorbije dagen constant vochtig gehouden zodat er in principe geen brandgevaar is, maar omdat er een rookverbod is uitgevaardigd algemeen door de minister in bossen en dergelijke zullen we dat ook bij ons uiteraard toepassen."





Rum

De festivalgangers kunnen dus vanaf vrijdag met een gerust hart afzakken naar de barmhartige stede voor twee dagen Jamaicaanse sfeer. De organisatie heeft ook weer haar eigen rum laten maken die op het festival te verkrijgen is. Het festival bestaat ook 40 jaar.





"Ik had er eigenlijk niet bij stilgestaan, maar als je erover nadenkt: ja, dat doet wel wat. Het betekent dat we onze naam toch wel hebben gemaakt."





Op het vlak van drugs zal er ook weer een strenge controle zijn. Bezoekers krijgen bij aankomst de kans om hun drugs spontaan af te geven en in een doos achterlaten. Wie toch besluit door te gaan en eruit gehaald met de drugshond of later wordt betrapt, heeft pech.





226 pv's

De drugs mochten dan alsnog ingeleverd worden en bovendien volgt een boete van 75 euro. Vorig jaar werden er meer dan 226 pv's opgesteld.