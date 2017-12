Reeën rammen fietsende dierenarts GUY VERELLEN HERSTELT VAN GEBROKEN BEKKEN EN SLEUTELBEEN JOLIEN THIBAUT

02u46 0 Foto Peter Vanderveken Dierenarts Guy Verellen in het ziekenhuis. Zijn rechterbeen moet wekenlang stabiel blijven. Daarom zit er tijdelijk een ijzeren pin in zijn been. Geel Guy Verellen (61) heeft de feestdagen doorgebracht in het ziekenhuis. Hij herstelt er van een gebroken bekken en sleutelbeen. Enkele vluchtende reeën hebben de dierenarts pardoes omvergelopen toen hij met de mountainbike over de Kapucienenberg reed in Geel.

Zondag 17 december ging Guy met vrienden mountainbiken. Zij fietsten over de Kapucienenberg. Plots hebben drie reeën de fietsende dierenarts omvergelopen. "Ik zag nog net één van hen vlak voor mijn neus passeren", vertelt Guy. "De andere twee heb ik zelf niet gezien. Ze zijn in volle vaart tegen mij aangelopen. Ik werd letterlijk van mijn fiets gekatapulteerd en ik viel tegen andere fietsers."





Een ambulance heeft Guy onmiddellijk opgehaald. Hij houdt aan het bizarre ongeval een bekkenbreuk en een gebroken sleutelbeen over. "Mijn schouder is al geopereerd", zegt Guy. "In mijn been hebben de artsen een pin aangebracht om het stabiel te kunnen houden. Ik moet nog vier tot zes weken in een ziekenhuisbed stil blijven liggen. Daarna wacht me nog een revalidatie van ongeveer drie maanden."





Guy is dierenarts. Hij is er van overtuigd dat de reeën zijn opgeschrikt in het bos. Volgens hem tonen de dieren zich alleen 's avonds en 's morgens. Omdat het ongeval rond de middag gebeurd is, is hij er zeker van dat ze zijn weggerend voor wandelaars of jagers.





Ook Hendrik Moeremans van Natuurpunt is er zo goed als zeker van dat het om een angstreflex ging. "Als reeën en herten van iets schrikken, gaan ze in paniek rondlopen en straten oversteken zonder naar iets te kijken. Dat heeft al ernstige verkeersongevallen tot gevolg gehad. Als zoiets met een fietser gebeurt, is de schade natuurlijk veel groter", zegt Moeremans. "Het is zeker geen kwestie van overpopulatie in dat gebied. De jongste jaren doen de reeën het weer beter in Vlaanderen, maar ze zijn goed verspreid over de provincies. Dit ongeval had echt overal kunnen gebeuren."





Bij dochter

Guy ligt nog steeds in het ziekenhuis van Geel, maar heeft toch al een beter vooruitzicht. "Mijn dochter gaat in haar huis een ziekenhuisbed installeren, zodat ik de rest van de weken toch in een huiselijke omgeving kan verblijven. Ik ben heel blij dat ze me zo wil helpen", benadrukt Guy.





Vervanging nodig

Verellens dierenartsenpraktijk aan Winkelom zal het de komende maanden zonder hem moeten stellen. "Mijn collega houdt de praktijk momenteel alleen open, maar dat is niet vol te houden", realiseert zich Guy. "We zijn op zoek naar iemand die mij tijdelijk kan vervangen, zodat al onze patiëntjes toch geholpen kunnen worden."





Zoals het er nu naar uitziet, zal de fietsende dierenarts tegen de lente weer volledig de oude zijn. Het ideale moment om terug op de fiets te kruipen, volgens Guy.