Recordaantal standhouders op jobbeurs Thomas More Kristof Baelus

27 februari 2019

16u12 0 Geel Tijdens de jobbeurs op de Thomas More Campus Geel die de school samen met de KU Leuven organiseerde waren er 205 standhouders, een record. Bedrijven aan Vlaanderen en Nederland stellen er hun vacatures voor. Niet alleen laatstejaarsstudenten maar al wie op zoek is naar een job was er welkom.

De beschikbare plaatsen in de landbouwhal van Thomas More in Geel vlogen de deur uit. “Zelfs met 40 extra plaatsen tegen over vorige editie was er niet voldoende plaats om alle aanvragen positief te beantwoorden”, klinkt het.

De opkomst was groot en de studenten volden het alvast een geslaagd initiatief. “Ik ben eerstejaarsstudent en heb nog niet meteen een job nodig, toch is het interessant om hier al eens rond te lopen”, zegt Jesse Bakker (21). “De meeste studenten weten niet hoe belangrijk het is om te netwerken, ik ben blij dat ik er hier de kans voor krijg.”

Ook van de bedrijven krijgen we niets dan lovende woorden over de jobdag. “Het is interessant voor studenten maar ook voor de deelnemende bedrijven. Wij kunnen op korte tijd in contact komen met zeer veel potentiële werknemers.”

Toekomstdag

Leerlingen uit het secundair onderwijs twijfelen vaak over verder studeren of gaan werken. Zij hadden de kans om tijdens de Toekomstdag het beste van deze twee werelden samen te vinden. Wie wil werken kan zich een baan waden door de jobbeurs en een sollicitatietraining volgen. Wie van plan is om verder te studeren krijgt er informatie over het hoger onderwijs.