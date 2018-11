Recordaantal inschrijvingen voor onthaaldag Wouter Demuynck

20 november 2018

17u26

Elk jaar nodigt de gemeente de nieuwe inwoners uit voor een ontbijtbuffet met een rondleiding in en rond het gemeentehuis. Die onthaaldag vindt plaats op zondag 25 november en is bedoeld voor iedereen die tussen half oktober 2017 en half oktober 2018 naar Westerlo verhuisd is. Meer dan 225 nieuwe inwoners schreven zich hiervoor in, een record.