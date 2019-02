Qmusic-DJ Heidi Van Tielen wordt spinning-instructrice voor één dag Wouter Demuynck

05 februari 2019

20u39 0 Geel Qmusic-DJ Heidi Van Tielen was dinsdagvoormiddag niet in de studio van Qmusic te vinden, wél bij afslank- en bewegingscentrum FeelGood in Geel. Daar nam ze tijdelijk de job van luisteraar Jean Mirgaux uit Geel over en zo werd ze even spinning-instructrice. De luisteraars van Qmusic konden dat tafereel live volgen in de ochtendshow.

Waar zijn de luisteraars van Qmusic mee bezig tijdens de ochtendshow? Dat wil het Qmusic-ochtendtrio Sam De Bruyn, Wim Oosterlinck en Heidi Van Tielen graag weten. Heidi gaat daarom elke dinsdag op pad om het beroep van een luisteraar live te ontdekken en mee de job uit te oefenen in de rubriek ‘Heidi @ Interim’. Die eer viel dinsdag te beurt aan Jean Mirgaux (32), die spinning-instructeur is bij FeelGood in Geel. “Ik heb me ingeschreven via de website van Qmusic, maar eigenlijk is de bal aan het rollen gegaan doordat ik een reactie had geplaatst op een post van Heidi op sociale media tijdens zo’n activiteit. Heidi had daarop gereageerd en toen heeft ook de redactie van Qmusic mij gecontacteerd.”

Bij spinning fiets je staand of zittend op een speciale hometrainer, ondersteund door muziek en een instructeur. Jean is al zo’n 13 jaar werkzaam als instructeur. Ooit was hij voltijds aan de slag in de fitnesswereld, nu is hij deeltijds spinning-instructeur en voltijds commercieel regioverantwoordelijke bij De Raat in Herentals. “Het mooie aan de sport is dat iedereen het op zijn eigen niveau doet. We moedigen elkaar ook allemaal aan. Muziek is bij mij de rode draad: je sport samen op de melodie en daardoor gaat de tijd snel voorbij.”

Tijdens de ochtendshow nam Heidi Van Tielen de job van Jean over en dat deed ze volgens hem met verve. “Ze heeft dat goed gedaan. Op voorhand was ze een beetje bang, want ze had het ooit op een sportdag gedaan en dat was tegengevallen. Maar de mensen in de zaal waren enthousiast en dat sleurde haar mee. Ze begon voorzichtig maar naar het einde toe was ze echt aan het meebrullen”, lacht Jean. “Dat is eigenlijk wat ik wou zien. We zijn zo’n drie keer live gegaan waarbij zij vooral vertelde hoe het allemaal liep.”

Een leuke afsluiter was dat Jean en Heidi nog live gingen op Facebook na de radio-uitzending. “Per 100 likes werd de intensiteit van de hometrainer verhoogd. We hebben uiteindelijk zo'n 2.000 likes gekregen, dus dat was na een tijdje wel pittig. Er was interactie met de fans maar na een tijd begon Heidi toch wel wat te hijgen”, lacht Jean.