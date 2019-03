PVDA teleurgesteld in bestuursakkoord Wouter Demuynck

27 maart 2019

16u35 0 Geel PVDA is teleurgesteld in het bestuursakkoord van beleidspartijen CD&V en N-VA. Gemeenteraadslid Greet Daems vindt dat het onduidelijk is wat het stadsbestuur concreet gaat doen en mist becijferde doelstellingen op sociaal en ecologisch vlak. Daems geeft aan dat ze het bestuursakkoord niet zal goedkeuren.

“Op de gemeenteraad van maart vroeg ik nog naar de plannen van de stad om nieuwe sociale woningen bij te bouwen, nu in Geel meer dan 1000 mensen daarvoor op de wachtlijst staan. Schepen Ben Van Looveren (CD&V) wilde daar toen nog geen uitspraak over zou doen. Dat zou, zo zei hij, in het bestuursakkoord aan bod komen”, gaat Greet Daems van wal. “Maar nu lezen we dat de stad zelf niet rechtstreeks wenst te investeren in sociale woningen. Straffer nog. De stad ambieert een sociaal huuraanbod van amper 6 procent, terwijl in Vlaanderen 9 procent het gevraagde minimum is. In het armoedehoofdstuk noemt het stadsbestuur de huisvesting een ‘basisnood’. Waarom doet het er dan niets aan?”

Daems mist daarnaast streefcijfers in de strijd tegen armoede. “Zo zegt het bestuursakkoord dat het de inkomensgerelateerde kinderopvangplaatsen wil uitbreiden, maar zonder daar een concreet cijfer op te plakken. Zo blijft de ‘strijd tegen armoede’ een loze belofte in een stad waar één op de acht kinderen opgroeit in een gezin in kansarmoede.”

Ook qua mobiliteit is er volgens Daems te weinig daadkracht. “We lezen vage punten zoals ‘nadenken over fietstunnels, fietsbruggen en vierkant groen’. Waar de tekst van het akkoord iets concreter wordt, zoals bij de plannen voor het rond maken van de ring, wordt benadrukt dat het een bevoegdheid is van het Agentschap Wegen en Verkeer. Kwestie van zich alvast in te dekken als het dossier – en dus ook het verkeer – verder vastloopt.”

Nog volgens Daems gaat Geel tekort komen om tegen 2020 de CO2-uitstoot met 20% te verminderen. “Het bestuursakkoord geraakt niet verder dan wat maatregelen in de marge zoals de aanplant van 100 bomen per jaar, goed voor een halve hectare bos op 6 jaar bestuur. Ondertussen blijkt uit de monitoring in het kader van het Burgemeestersconvenant dat de drie grote bronnen van CO2-uitstoot in Geel - bedrijven, vervoer en woningen - ter plaatse blijven trappelen in plaats van te dalen.”