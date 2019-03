PVDA stelt Kempense kandidaten en programma voor tijdens ‘Peter on Tour’ Kristof Baelus

18 maart 2019

12u25 0 Geel Het was ook voor Greet Daems, gemeenteraadslid voor de PVDA in Geel en nummer twee op de PVDA-lijst voor de Kamer bij de verkiezingen van mei, een echte verrassing. Zo’n honderd mensen kwamen zondagnamiddag opdagen voor de ‘Peter on Tour’ in het Wijnhuis in Geel.

PVDA-voorzitter Peter Mertens kwam er zelf het programma van zijn partij voorstellen, een programma dat hij zelf de titel meegaf van Fenomenaal sociaal. In Geel lichtte hij er drie kernideeën van toe. Met zijn strijd tegen de armoede kreeg hij een spontaan applaus van de aanwezige vrouwen. De PVDA vindt dat vrouwen na 40 jaar werken recht moeten hebben op een volledig pensioen in plaats van na 45. Voorts had Peter Mertens het ook over de strijd voor een sociaal rechtvaardig klimaatbeleid en over een eerlijke fiscaliteit. De 800 andere maatregelen van het PVDA–programma zijn uitgewerkt in een lijvig boek, dat in Geel vlot van de hand ging.

De PVDA maakte van de gelegenheid gebruik om de lokale kandidaten voor te stellen. Lief Mateusen uit Geel, Annemie Tibos uit Herselt, Maarten Frederickx uit Geel en Greet Daems uit Geel vervolledigen de lijst.

