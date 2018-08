PVDA pakt uit met jongste (18) en oudste (82) kandidaat 31 augustus 2018

02u38 0

PVDA heeft haar volledige lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van oktober bekendgemaakt. Dat Greet Daems lijsttrekker wordt, was al een tijdje bekend. Daarnaast pakt de partij uit met de jongste kandidaat, de 18-jarige Marie Goris, en de oudste kandidaat, de 82-jarige Martha Caers, in Geel - tot zover de kandidaten van de andere partijen bekend zijn.





Marie Goris zal de 28ste plaats bekleden. Ze is geboren en getogen in Geel en zit in het laatste jaar humane wetenschappen. Ze wil een plaatsje op de lijst omdat volgens haar de PVDA onder andere sterk inspeelt op de problemen waar de jeugd vandaag en morgen mee moet afrekenen. Op plaats 26 staat Martha Caers, een 82-jarige dame met drie kinderen, vier kleinkinderen en vijf achterkleinkinderen. Zij werkte jarenlang als bejaardenhelpster in het Geelse Woonzorgcentrum Wedbos. Caers wil zich dan ook inzetten voor de bejaarden.





De lijsttrekker van 2012, de 69-jarige Jan Reyniers, wordt lijstduwer op de 33ste plaats. Hij is met pensioen maar nog steeds actief als vertaler-redacteur voor de uitgeverij EPO en voor het PVDA-magazine Solidair. Reyniers was vele jaren lid van de Geelse Derdewereldraad waar hij onder meer het idee voor Zuidergekte bedacht en uitwerkte. De laatste jaren specialiseerde hij zich in het sociaal woonbeleid en ondersteunde hij het verzet tegen het Astor-project. (WDH)