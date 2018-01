PVDA mikt op allereerste raadszetel COMMUNISTEN WILLEN STRAFFE SOCIALE OPPOSITIE VOEREN WOUTER DEMUYNCK

22 januari 2018

02u41 0 Geel Tijdens de nieuwjaarsreceptie van PVDA stelde lijsttrekster Greet Daems (37) afgelopen zaterdag vijf campagnethema's met bijhorende affiches voor. Voor de inhoud van de affichecampagne ging de partij te rade bij de inwoners zelf. De partij, die in 2012 slechts zeven leden op de lijst kon zetten, hoopt op 14 oktober op een volledig ingevulde kandidatenlijst én mikt op een allereerste zetel in de gemeenteraad.

De slogans op de affiches luiden 'Halveer de prijs van het rusthuis', 'Haal het verkeer uit de knoop', 'Kies partij voor een stad op mensenmaat', 'Maak een punt van betaalbaar wonen' en 'Geef armoede geen kans'. "We hebben de campagne nationaal gelanceerd, maar de slogans spitsen zich toe op de gemeente of stad in kwestie", vertelt lijsttrekster Greet Daems. "Met 'De Grote Bevraging' hebben we 650 inwoners bereikt. De resultaten moeten nog worden bekendgemaakt, maar op basis van de verhalen die we van die mensen hoorden, hebben we een pre-campagne gelanceerd. Het is de bedoeling dat zoveel mogelijk inwoners deze affiches aan hun ramen ophangen."





PVDA gaat er prat op dat het opkomt voor de werkende mensen, de jongeren en al wie het moeilijk heeft. "Bij het OCMW is het bijvoorbeeld dweilen met de kraan open. Ze doen hun werk goed, maar zijn onderbemand. Bij een ziekte of zwangerschap is er geen vervanging, tenzij voor het verzorgend personeel. Zo is de werkdruk enorm."





Zorgtoren Astor

Ook de zorgtoren van vzw Astor is de PVDA nog steeds een doorn in het oog. "Het stadsbestuur moet zelf voor ouderenzorg instaan door die in openbare handen te laten, in de privésector komt winst op de eerste plaats te staan."





Afgelopen vrijdag geraakte nog bekend dat sp.a, Groen en Beweging.net een links kartel zullen vormen. Daems sluit een samenwerking niet uit, maar benadrukt dat de partij haar eigen authentieke verhaal wil blijven brengen. "We willen zeker niet in het vaarwater van dat kartel komen, links moet elkaar versterken. Ons doel is om straffe, sociale oppositie te gaan voeren. Daarin kunnen we elkaar wel vinden en samenwerken. We willen echter vooral ons verhaal brengen en dan zien we wel wat er gebeurt", vervolgt Greet Daems.





In 2012 stonden er slechts zeven kandidaten op de lijst, in oktober wil de partij een volledige lijst met 33 of 35 personen. Begin mei maakt de partij het volledige verkiezingsprogramma bekend. Daarmee wil Greet Daems voor het eerst een zetel veroveren in de Geelse gemeenteraad.