Punt Kermisjogging 18 mei 2018

KWB Geel Punt organiseert op zaterdag 2 juni de Punt Kermisjogging. De jongste lopertjes starten om 14 uur. Om 15 uur klinkt het startsein voor de kermisjogging met afstanden van 5, 10, 15 of 20 km. Het criterium Geel Loopt bestaat uit dertien joggings, gespreid over acht maanden. Ben je een Gelenaar en heb je zeven wedstrijden of meer gelopen? Dan mag je aan het wedstrijdsecretariaat van de laatste wedstrijd uit de reeks (de 27ste Appolloniajogging) een klein cadeautje afhalen. Als je dan niet aanwezig kunt zijn, haal je vanaf 25 september je cadeautje af aan de kassa van het zwembad. (WDH)