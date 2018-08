Proefopstelling enkelrichting deel Mosselgoren en Schurendel 25 augustus 2018

Door de vele meldingen over zwaar vervoer in Mosselgoren en Schurendel heeft de stad Geel, in overleg met de politiezone Geel-Laakdal-Meerhout en het bedrijf Pauwels, beslist om voor 6 maanden een proefopstelling te plaatsen die ingaat op 3 september.





De proefopstelling houdt in dat er enkelrichting geldt in Mosselgoren, tussen Mosselgoren en Roerdompstraat, in de richting van de Roerdompstraat. Tevens geldt er enkelrichting in Schurendel, tussen Roerdompstraat en Schurendel, in de richting van Schurendel. Bouwbedrijf Pauwels heeft een transportroute opgesteld waarbij aan leveranciers gevraagd wordt om Roerdompstraat, Lichtaartseweg, Oude Brugweg, Haverbeemden en Mosselgoren te gebruiken als route. Deze route wordt ook bewegwijzerd met tijdelijke signalisatie. (WDH)