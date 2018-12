Proefbedrijf Pluimveehouderij pakt bloedluizenprobleem aan met internationaal project Wouter Demuynck

04 december 2018

15u31 0 Geel 90% van de kippenstallen in Noord-West Europa kampt met bloedluizen. Om hiervoor snel een duurzame oplossing te vinden slaat het Proefbedrijf Pluimveehouderij in Geel samen met 5 internationale partners de handen in elkaar voor een samenwerkingsproject.

Dat liefst 90% van de kippenbedrijven in Noord-West Europa besmet is met bloedluizen, leidt tot een verlies van meer dan 100 miljoen euro per jaar. Bloedluizen zuigen ‘s nachts het bloed uit de kippen met bloedarmoede, geen eieren en soms zelfs de dood tot gevolg. Aangezien schadelijke bestrijdingsmiddelen al geruime tijd niet meer gebruikt worden in de pluimveesector, is er grote vraag naar duurzame alternatieven. “Ondanks 20 jaar doorgedreven onderzoek door het Proefbedrijf Pluimveehouderij (het onderzoekscentrum voor pluimvee van de provincie Antwerpen, red.) is er geen enkele duurzame bestrijdingsmethode gevonden die alle bloedluizen kan verwijderen. Daarom gaan we vandaag niet langer op zoek naar het ultieme bestrijdingsmiddel, maar wel naar de ultieme combinatie van bestrijdingsmethoden. Uit de eerste onderzoeksresultaten blijkt alvast dat we door de sterkste methoden te combineren bloedluizen veel efficiënter kunnen bestrijden dan met eender welk afzonderlijk middel”, zegt gedeputeerde voor landbouw Ludwig Caluwé (CD&V).

Wereldwijd zijn ook andere onderzoeksinstellingen los van elkaar op zoek naar die meest ultieme combinatie. Het Proefbedrijf Pluimveehouderij is er nu in geslaagd om 5 van die internationale onderzoeksinstellingen te verenigen in één groot Interreg-project ‘Mite-control’. “Door nauw contact met elkaar te houden kunnen we elkaars onderzoek versterken én de doorlooptijd versnellen waardoor we veel sneller grootse resultaten kunnen boeken”, besluit Ludwig Caluwé. De volgende vier jaar gaat het Proefbedrijf Pluimveehouderij samen met de vijf partners aan de slag. Eerst zal in labo’s gezocht worden naar de beste combinatiestrategieën voordat ze worden uitgetest op het Proefbedrijf Pluimveehouderij. Finaal zullen de succesvolle strategieën ook uitgetest worden bij verschillende pluimveehouders in Vlaanderen, Frankrijk en Groot-Brittannië. Geïnteresseerde pluimveehouders kunnen zich hiervoor kandidaat stellen bij het Proefbedrijf Pluimveehouderij.