Proef Geelse Mop in Bakkerijmuseum BAKKER VINDT VERLOREN GEWAAND RECEPT TERUG JEAN EYKMANS

21 april 2018

03u11 0 Geel Tijdens de heropening morgen van het bakkerijmuseum in Worfthoeve 5 in Ten Aard zal bakker Peter Steurs een nieuw streekproduct voorstellen: de Geelse Mop. "Maar het is niet helemaal nieuw. Het recept is van mijn overleden collega en goede vriend Willy Goossens."

"Het was vooral bakker Van Opstal die het koekje bakte en aan de man bracht. Het recept is minstens 50 jaar oud. En als eerbetoon aan Willy Goossens wil ik het zondag in het bakhuisje van het heropende bakkerijmuseum graag aan de mensen laten proeven", zegt Peter Steurs. Peter staat in de regio bekend als bakker van bierbroden en streekproducten. "Jaren geleden vroeg ik Willy Goossens of het verhaal klopte dat er vroeger in Geel koekjes gebakken werden die Geelse Moppen genoemd werden. Willy bevestigde dat en hij ging op zoek naar het recept. Van bakker Van Opstal kreeg ik te horen dat het recept zou gestolen zijn door een van zijn vroegere medewerkers. Het enige wat hij kon vertellen was dat er zeker saffraan in zat. Die informatie was natuurlijk veel te weinig om aan de slag te gaan. Maar Willy stelde me gerust. Hij zou me enkele weken later uitnodigen om samen op zoek te gaan naar "het rode boekje" dat ergens bij hem thuis moest liggen. Maar dan sloeg het noodlot toe. Willy overleed zeer onverwacht, in 2014, op 77-jarige leeftijd."





Toch gevonden

Peter Steurs kreeg daarna bij de zoektocht hulp van Willy's schoonbroer Leo Haeseldonckx. "Samen met Leo mocht ik van Mariëtte, Willy's weduwe en de zus van Leo, het boekje komen zoeken. Na amper een kwartier vonden we geen rood maar een oranje boekje met een rode band. En het recept stond erin, zelfs twee. Ik heb naar boven gekeken en merci gezegd tegen Willy met tranen in mijn ogen."





Vanaf dan kon Peter aan de slag met het bestuderen van de recepten en enkele proeven maken. "Het geheim van het recept ga ik niet prijsgeven. Daarvoor heb ik een veel te lange zoektocht moeten ondernemen, Geelse geschiedenisboeken gelezen, contact gezocht met mensen die het zouden kunnen weten. Het enige wat ik kwijt wil is dat er boter, saffraan en melk in verwerkt is."





De Geelse Moppen zijn uiteraard ambachtelijk gemaakt. Ze zijn rond en ovaal van vorm met een diameter van 4 centimeter en geel van kleur.





Sop-stok

Peter Steurs maakt ook een variant: de sop-stok. "Ik weet dat er lang geleden ook een Geelse Mop op een stokje bestond die de mensen in de jenever sopten en eraan likten. Ik maakte daarop een variant op een frisco-stokje zodat de kinderen er kunnen op knabbelen", aldus Steurs.





De Geelse Moppen kunnen zondag 22 april vanaf 13 uur in het bakhuisje van het bakkerijmuseum geproefd worden. Daarna zijn ze te verkrijgen bij Peter en Astrid in de Dr. Van de Perrestraat 149.