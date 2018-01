Prins Bruno I en Prinses Tamara I heersen over Geel 29 januari 2018

02u36 0 Geel Het prinsenpaar van carnavalvereniging De Heiknuiters, Prins Bruno I en Prinses Tamara I, heersen voor de rest van de caranvalcampagne over de Vurige Stede Geel.

Het prinsenpaar nam zaterdagavond in het stadhuis de sleutels van de stad in ontvangst uit handen van burgemeester Vera Celis en haar schepenen.





Heiknuiters-voorzitter Paul Turlinckx bedankte het schepencollege voor de gastvrijheid en blikte al vooruit naar de rest van het drukke programma dat de Heiknuiters nog gaan afwerken.





Na de sleuteloverhandiging verplaatste het gezelschap zich naar het ontmoetingscentrum in Winkelomheide.





Daar ging tot in de late uurtjes een prinsenbal door. Het Heiknuiters-bestuur moocht er naast de eigenleden en leden van de carnavalverenigingen van de Hei ook carnavalisten van andere verenigingen zoals uit Olen en Lommel verwelkomen.





De grote carnavalsstoet van de Heiknuiters gaat door op zaterdag 3 maart.





Die dag trekt een stoet met zowat 1.000 figuranten en tal van grote praalwagens door de verkeersvrije straten van Winkelomheide.





Op zondag 4 maar is het de beurt aan de kinderen die in de Euro Gijsels Feesthal een kindercarnavalsfeest aangeboden krijgen.