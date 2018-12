Praatpunt zoekt vrijwilligers Wouter Demuynck

05 december 2018

In een Praatpunt komen anderstalige mensen wekelijks Nederlands oefenen. Gewoon door te praten met mensen die de Nederlandse taal goed kennen. Praatpunt zoekt vrijwilligers (+18 jaar) die in een ontspannen en ongedwongen sfeer anderstaligen wil helpen. Je maakt kennis met heel wat uiteenlopende culturen. Praatpunt vindt plaats op dinsdag van 13.30 tot 15.30 uur en op woensdag van 19 tot 21 uur in Den Alleman, Velleke 220.