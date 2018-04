Praatcafé dementie 25 april 2018

02u44 0

Het volgende praatcafé dementie staat in het teken van 'diagnose en zorg'. Je brengt een begeleid bezoek aan het geriatrisch dagziekenhuis en de geheugenkliniek van AZ Sint-Dimpna. Er is naast het gewone praatcafé op vrijdag 27 april ook een praatcafé voor professionals op donderdag 26 april (morgen). Voor beide is deelnemen gratis, je moet wel vooraf inschrijven bij dienstencentrum Luysterbos (dienstencentrum@





geel.be of 014/56.70.70). Voor het gewone praatcafé kom je op vrijdag 27 april om 9.30 uur naar dienstencentrum Luysterbos. Je wandelt in groep van het dienstencentrum naar het ziekenhuis. Na de rondleiding wandel je in groep terug naar het dienstencentrum om na te praten bij een kopje koffie. De professionals worden op donderdag 26 april om 19.30 uur verwacht in zaal Gerebernus van het ziekenhuis. (WDH)