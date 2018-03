Postume herdenking Hugo Claus 16 maart 2018

Op donderdag 22 maart om 20 uur kan je in de bib een lezing bijwonen over Hugo Claus. Spreker Mark Schaevers werkt als journalist voor Humo. Hij debuteerde in 1994 met Atlas. In 2011 stelde hij 'De wolken - Uit de geheime laden van Hugo Claus' samen en in 2014 is hij aangesteld als de nieuwe biograaf van Hugo Claus. In het voorjaar van 2018 verschijnt 'Het verdriet staat niet alleen - Een leven in verhalen', waarin de biograaf Claus' immense oeuvre doorzoekt naar verhalen waarin zijn leven resoneert, om het wonder van Claus beter te begrijpen. Inschrijven moet op 014/56.67.50 of bibliotheek@geel.be. (WDH)