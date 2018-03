Pop-up fietsenstalling wordt gebruikt op Palmenmarkt 24 maart 2018

De stad Geel zal als eerste gebruik maken van de gloednieuwe pop-up fietsenstalling tijdens Palmenmarkt. De provincie investeerde 25.000 euro in de fietsenstalling, die plaats biedt aan 600 fietsen. Gemeenten kunnen de pop-up fietsenstalling twee keer per jaar lenen.





De aankoop van deze speciale eventstalling maakt deel uit van een groter businessplan, waarmee onlangs de doorstart van tien bedreigde fietspunten in de provincie werd gerealiseerd. Dat plan voorziet in de opstart van meer fietspunten die ook buiten de stationsomgeving hun activiteiten ontplooien. De 14 lokale besturen die hiervoor samenwerken, mogen twee keer per jaar gebruik maken van de mobiele fietsenstalling, andere gemeenten of steden betalen een nog vast te leggen huurprijs.





Bezoekers aan Palmenmarkt kunnen van vrijdag 23 tot en met dinsdag 27 maart hun fiets in de rekken plaatsen achter de Sint-Amandskerk en achter het stadhuis. Daarnaast staan er nog diverse kleine 'eilandjes' verspreid over de kermis. Het gebruik van de eventstalling is gratis. Schepen van Mobiliteit Pieter Verhesen (N-VA) zegt het op zijn Geels. "Hier de fiets zetten, is zorgeloos Palmenmetten. De stad en zeker onze Geelse Fietsersbond zijn zeer tevreden dat we deze kans krijgen om de mobiele pop-up fietsstallingen uit te proberen tijdens Palmenmarkt. We hopen vooral meer Gelenaars aan te moedigen om dit weekend met de fiets naar het centrum te komen." (WDH)