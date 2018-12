Politiezone zoekt eigenaars van gestolen fietsen Wouter Demuynck

07 december 2018

17u29 0

De politiezone Geel-Laakdal-Meerhout is op zoek naar de eigenaars van enkele fietsen, kaders en wielen. Vermoedelijk werden die gestolen. Het gaat om gewone fietsen, maar ook om koersfietsen en mountainbikes. Herken je deze fietsen, kaders of wielen of ben je de eigenaar, dan kan je de politiezone contacteren via 014/56.47.00. De foto’s van alle fietsen en onderdelen zijn terug te vinden op de Facebookpagina van ‘Politiezone Geel-Laakdal-Meerhout’.