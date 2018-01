Politiezone zoekt 'burenbemiddelaars' 30 januari 2018

De politiezone Geel-Laakdal-Meerhout werkt al een paar jaar met vrijwilligers. "Dat werkt erg goed. Dit jaar willen we de veiligheids- en verkeersvrijwilligers uitbreiden met burenbemiddelaars. Een burenbemiddelaar pakt conflicten tussen buren bij de wortel aan, brengt hen samen voor een gesprek en ziet erop toe dat iedereen de kans krijgt om zijn standpunten, emoties en verwachtingen kan verwoorden. Hij neemt een neutrale positie in om de spaak gelopen communicatie terug op gang te brengen om zo een duurzame oplossing voor het conflict te vinden", vertelt korpschef Dirk Van Aerschot.





Zie jij het zitten om burenconflicten op te lossen? Ben je communicatief, integer en onpartijdig? Dan wil de politiezone graag met jou samenwerken. De opleiding tot burenbemiddelaar duurt vier dagen en vindt plaats in Campus Vesta in Emblem (Ranst). Een burenbemiddelaar ontvangt ook een onkostenvergoeding.





Op 12 maart om 19 uur is er in het Veiligheidshuis Ter Stokt, Stelenseweg 92 in Geel een informatievergadering waar je ook de kans hebt om je kandidaat te stellen. Alle geïnteresseerden zijn van harte welkom. Graag vooraf inschrijven bij coördinator Jos Delarbre via





jozef.delarbre@police.belgium.eu of via 014/56.47.33. (WDH)