Politie zoekt verdachte van fietsendiefstal aan HEMA Wouter Demuynck

18 januari 2019

16u19 0

De politiezone Geel-Laakdal-Meerhout is op zoek naar informatie over een diefstal. Op zaterdag 10 november 2018, omstreeks 16.13 uur, werd een elektrische damesfiets gestolen aan HEMA in de Nieuwstraat in Geel. De verdachte van de diefstal is te zien op camerabeelden.

Herken jij deze persoon of heb je andere nuttige info over hem? Laat het weten aan de politie via 014/56.47.00 of via opsporingen@pzglm.be.