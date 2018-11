Politie pakt 11 transmigranten op in Zammel Wouter Demuynck

27 november 2018

14u10 2 Geel De politiezone Geel-Laakdal-Meerhout heeft dinsdagvoormiddag elf transmigranten opgepakt die uit een vrachtwagen in Zammel gesprongen waren. Drie van hen zijn kinderen van 2, 9 en 10 jaar. Ze worden ter beschikking gesteld van de dienst Vreemdelingenzaken.

De politie kreeg vanmorgen rond 9 uur een melding binnen dat transmigranten uit een vrachtwagen waren gesprongen in Zammel. Het was het bedrijf van de vrachtwagen dat de politie had gecontacteerd. Negen van de elf transmigranten werden gevat, de andere twee sloegen op de vlucht.

“Daarop werd het buurtinformatienetwerk opgestart. Rond 11 uur kregen we een melding dat er twee transmigranten waren opgemerkt op de Grote Steenweg in Zammel”, zegt korpschef Dirk Van Aerschot. “Enkele minuten later werden ze opgepakt. De vrachtwagen waarin de transmigranten zaten, stond vannacht in Postel. Het is vrij zeker dat de transmigranten toen in de vrachtwagen gekropen zijn.”

Het gaat om mensen van Irakese en Iraanse afkomst, waaronder een gezin met kinderen van 2, 9 en 10 jaar. Ze worden ter beschikking gesteld van de dienst Vreemdelingenzaken.