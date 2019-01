Politie maakt flitslocaties voor januari bekend Wouter Demuynck

11 januari 2019

17u47 0

In de maand januari flitsen de agenten van de politiezone Geel – Laakdal – Meerhout in Rauwelkoven en in de Groenstraat (Geel); in de Meerlaarstraat en Tessenderloseweg (Laakdal) en in de Burg. Adriaensenlaan en Kiezel (Meerhout).

Uiteraard zijn er ook nog op andere plaatsen snelheidscontroles.