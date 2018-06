Politie controleert op drugs 12 juni 2018

Politieagenten van de zone Geel-Laakdal-Meerhout hebben zaterdag drugscontroles gehouden in twee horecazaken in het centrum van Geel en een fuif in Meerhout. In totaal werden 239 personen gecontroleerd.





In het centrum van Geel werden de bezoekers van twee horecazaken gecontroleerd op verdovende middelen. Er werden 104 mensen gecontroleerd. De drugshonden reageerden positief bij twaalf personen, maar bij het fouilleren werden geen drugs gevonden. Eén persoon werd bestuurlijk aangehouden omdat hij de openbare orde verstoorde.





Ook 135 bezoekers van een fuif in Meerhout werden gecontroleerd. Hier reageerden de drugshonden positief op 20 personen. Bij tien van hen werden ook effectief drugd gevonden. Het ging hoofdzakelijk om gebruikershoeveelheden cannabis. Zij krijgen allemaal een proces-verbaal. Er werden ook nog heel wat weggegooide drugs gevonden.





De actie duurde van 21.30 tot 5 uur. In totaal werden 65 politieambtenaren ingezet, waarvan 32 uit de eigen zone. De andere 33 personeelsleden en de drugshond werden geleverd door de federale politie. (WDH)